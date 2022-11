Il est toujours dans le Queens.

Certaines images du clip rappellent l'époque old school. Notamment celle de Nas posé sur un BMX dans les quartiers du Queens. La légende du rap US reste fidèle à elle-même. Dans ce clip dynamique, on le voit accompagné de Hit-Boy, le producteur exécutif de "King's Disease III".

L'album est sorti le 11 novembre dernier. 28 ans après son premier album "Illmatic" sorti le 19 avril 1994