"On l'a fait" est le 4e extrait clippé de son album "Le Chemin des Braves".

Un clip en forme d'hymne à la réussite. DA Uzi et son équipe l'ont fait et ils en ressentent l'euphorie. Réalisé par NO COLOR - Louis 420, le clip est une balade nocturne dans Paname, flash à la main. À pied ou en voiture décapotable, DA Uzi célèbre son ascension dans le rap jeu et la fin de son ancienne vie.