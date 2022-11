Un clip chaud en huis clos dans son studio.

Bling bling et provocatrice, la jeune Mara vient de sortir le clip "Bandits". Artiste aux multiples casquettes d'origine suisse, Mara s'est déjà fait connaître en tant que DJ sur les scènes internationales avant de sortir ses premiers titres en 2019, "Foufoune", "Bon son", et "Point Cue" dont on en retrouve certaines dans l'EP intitulé "Dans ta bouche".