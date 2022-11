Le morceau est un extrait de l'album "Survivor's Remorse" sorti le 10 octobre.

Court, mais intense, le clip de "All That" est un extrait du dernier projet de G Herbo "Survivor Remorse". Le chicagoan y est en feat avec Kodak Black, jeune rappeur de 25 ans originaire de Floride. Les deux Américains se retrouvent pendant 1 minute 47 sur une prod agressive d'ATL Jacob. Effet VHS et fesses rebondies, classic shit en somme...