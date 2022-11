Un morceau de choix !

Ainsi soit-il ! Les deux légendes du duo Black Star, Talib Kweli et Yasiin Bey (anciennement Mos Def) ont sorti le clip de "So Be It", extrait de leur dernier album "No Fear Of Time". Entièrement en noir et blanc, filmé par Chino Chase, on peut y découvrir les coulisses d'une performance live. On peut y apercevoir l'incroyable cover de l'album. Le morceau est composé par Madlib, comme l'entièreté du projet, qui sort 25 ans après leur premier album en 1996...