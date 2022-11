Banguiz sort son 1er album et fête ça avec le clip “Baveux” !

Découvrez le nouveau clip "Baveux" de Banguiz !

Depuis la sortie de son featuring avec Alonzo "Alliés" qui a largement dépassé le million de vues, Banguiz n'a cessé d'être actif. Et pour cause ! Le rappeur marseillais vient d'annoncer la sortie de son premier album Banger Vol 1. Déjà très installé du côté de la Cité Phocéenne, Banguiz a su se faire une place dans le paysage du rap marseillais. Boosté par son disque de platine obtenu suite à sa participation remarquée sur le projet 13 Organisé, Le Bangz continue sur sa lancée et enfonce le clou avec ce premier album ambitieux. En effet, l'artiste marseillais a réuni sur une seule et même tracklist des pointures telles que Alonzo, Le Rat Luciano, Elams, Sat L'artificier (Fonky Family) etc...Un casting fort qui donne le ton d'un premier album abouti avec une tracklist de 18 titres et un volume 2 tout aussi riche à venir.

Pas d'Armistice ce 11 novembre pour Banguiz qui revient juste après la trilogie "Casque Intégral" avec le clip "Baveux", 2ème extrait de Banger Vol 1. Un clip réalisé par Kamel Manoff et Fujizen (cadreur), très scénarisé et superbement mis scène. Sur cette prod de Beloo, Le Bangz percute avec un refrain terriblement efficace, des couplets ciselés et un style parfaitement authentique.

Fer de lance de son propre label 13 Rec Records, Banguiz est bien décidé à frapper un grand coup avec ce premier album de manière à prouver qu'il a sa place dans l'élite du "Game". À ce sujet, de nombreuses surprises devraient d'ailleurs encore davantage convaincre le public. En attendant "Banger Vol 1" et le clip "Baveux" sont déjà disponibles !

Découvrez le nouveau clip "Baveux" de Banguiz dès maintenant sur Générations !