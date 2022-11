Le grand retour de Lucc !

Alors là, c'est la surprise de la journée, un nouveau clip et un nouveau titre du Rat Luciano ! Incroyable; on ne l'avait pas du tout vu venir et aucune communication ne l'avait annoncé. Il vient de publier "IAM", le titre qui le repositionne et qui rend aussi hommage au groupe marseillais. Franchement, on ne va pas vous mentir, on kiffe.