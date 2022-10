CKay en feat avec Ronisia sur "lose you"

Ce morceau est une vraie douceur.

Pour bien commencer la semaine, on vous offre une belle connexion franco-nigériane entre deux artistes de renom : CKay et Ronisia. Ckay est toujours au top des tendances et il vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau projet, "Sad Romance", dont le feat avec Ronisia est extrait. Le morceau s'appelle "lose you", il s'agit évidemment d'un morceau qui parle d'amour, et ils ont décidé de tourner le clip en mode "live session" pour Deezer. L'occasion d'apprécier l'interprétation des artistes au micro et franchement, c'est hyper carré ! Qu'en dites-vous?