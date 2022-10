Ari Lennox sort "POF"

En référence à l'application de rencontre "Plenty Of Fish"

Ari Lennox est à la recherche d’amour dans son nouveau clip "POF". Le clip rappelle le dernier single de la chanteuse "Hoodie". "POF" continue de s’inspirer de l’application de rencontres Plenty Of Fish. Ici, la chanteuse cherche un nouveau compagnon à travers une série de textes et de dates, d’un dîner et d'une nuit de golf miniature ou encore à une soirée avec un homme qui vit avec sa mère. "POF" est tiré du dernier album d’Ari Lennox, "age/sex/location", dans lequel vous pourrez retrouver Summer Walker, Chlöe et Lucky Daye.