Le rappeur du 94 est bien décidé à s'imposer.

KDR HallSix est de retour et il tient à se faire entendre. Le rappeur du 94 nous envoie "Penave", un titre aux punchlines tranchantes et efficaces. Vous avez pu le découvrir aux côtés de Fresh La Douille, l'étoile montante du Val-de-Marne, sur le morceau "Les mêmes" ou en solo sur "Cicatrice". Il revient aujourd'hui et il est prêt à s'imposer dans le rap game.