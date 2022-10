Le rappeur de la capitale marque son grand retour.

MadeInParis revient avec un titre sensuel et soigné : "Hennessy X.O". Après le succès de sa mixtape "Voulez-vous coucher avec moi" et, plus récemment, son EP "Sensuel", le rappeur continue son ascension vers le top. On le retrouve aujourd'hui dans un clip dans lequel il tease la sortie de son prochain projet. On vous laisse découvrir ça !

Ps : Restez bien jusqu'à la fin du clip, une surprise vous attend !