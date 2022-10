Un clip animé.

Tory Lanez envoie "Sorry 4 What ? // LV Belt". Dans le clip, Tory dépeint un criminel qui volait des voitures à Toronto et vendait de la drogue à New York avant de poursuivre son crime sous sa nouvelle identité. Le morceau est extrait de son dernier album, "Sorry 4 What", un album composé de 20 titres dont "Why Did I" en collaboration avec A Boogie Wit Da Hoodie.