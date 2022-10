Le rappeur rend hommage à sa fille.

Alors qu'il a annoncé son nouvel album "360 (Part 1)" pour le 7 octobre prochain, Taïro dévoile le touchant "Nour" dédié à sa fille. Si l'album compte son lot d'invités et de titres, pour cette nouveauté, Taïro s'offre un titre tout en douceur, un titre ou l'artiste donne toute la place au "nous" et donc à Nour et à sa maman. Pour l'occasion, l'heureux Papa, partage la prod avec Troove et le clip avec Arsedi.