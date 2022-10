En mode Girl Boss !

Ciara et Summer Walker pensent à des "Better Thangs". Réalisé par Mia Barnes, les images mettent les femmes à l'honneur, on retrouve les chanteuses vivant leur best life, avec des peignoirs assortis. Un clip girly comme on les aime, qui marque le retour de Ciara après son dernier single "Jump", en collaboration avec Coast Contra.