Les rappeurs font le point sur leurs débuts.

DDG revient sur ses humbles débuts avec le clip de "9 Lives" en featuring avec NLE Choppa et Polo G. DDG revisite son ancien quartier de Pontiac, mets en images les difficultés de ses débuts. NLE Choppa aborde son passé de toxicomanie sur les bancs d’une église locale, tandis que Polo G compte ses bénédictions dans la rue. La collaboration est tirée du nouvel album de DDG, "It’s Not Me It’s You", dans lequel vous pourrez retrouver Halle Bailey, Gunna, Kevin Gates et Babyface Ray.