JID a besoin de "Money"

Un superbe clip pour le rappeur d'Atlanta.

Atlanta est toujours aussi dynamique, et même si la trap n'est plus nécessairement au centre de l'attention du rap game, la ville rayonne encore très fort. La preuve avec JID, un rappeur aux influences très musicales, dont la musique se rapproche par moment de celle d'une autre légende d'Atlanta, Childish Gambino. Cette fois, on retrouve JID en solo pour le clip de "Money", un morceau extrait de son dernier album "The Forever Story" qui va bientôt ressortir en réédition. Un joli clip travaillé aux images très évocatrices, on vous laisse checker ça.