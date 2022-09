2 morceaux en 1 clip !

Après plus de 6 mois d'absence, Zokush est de retour avec "Z.O Carré". 2 morceaux aux sonorités bien différentes, réunis dans un clip réalisé par 4 Real Films. Sur des prods assurées par Nardey et Geo on the track, Zokush confirme tout le bien que l'on pense de lui !