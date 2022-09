Les rappeurs nous lâchent un son pour nous ambiancer.

Hache-P invite Chily sur "Couper". Extrait du projet de ce dernier, intitulé "Gros Gamin", le morceau est mis en images par Djob D. On retrouve les rappeurs habillés de manière très élégante, en costume, et accompagné de jolies filles et d'une belle voiture. Des images simples mais efficaces pour accompagner cette nouvelle collaboration.