Un clip très coloré.

G Herbo et Future sont ensemble dans le clip de "Blues". Réalisé par Damien Sandoval, les deux rappeurs sont dans une laverie, entourés de belles filles qui dansent et de billets verts. Le clip marque le retour de G Herbo après son dernier single en featuring avec A Boogie Wit Da Hoodie, "Me, Myself & I".