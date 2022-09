Extrait de son album "Love, Damini"

Burna Boy est de retour avec le clip de "It's Plenty", extrait de son dernier album "Love, Damini", sorti début juillet. On retrouve le chanteur sur scène, accompagné de ses fans, puis au sein d'un salon de coiffure et dans d'autres situations du quotidien. Une ambiance good vibes, comme il en a le secret.