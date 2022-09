L'Algéricain est "Dans la zone" avec son nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip "Dans la zone" de L'Algéricain !

Signé au sein du label Wati B, L'Algéricain revient avec un nouveau clip pour s'installer " Dans la zone ".

Mettant à l'honneur les deux capitales du rap français, " Dans la zone " nous plonge tout d'abord dans l'atmosphère bouillante et ensoleillée de Marseille. Entre pool party et balade en Audi, L'Algéricain profite de la vida loca, entouré de sa fidèle équipe. Une ambiance chaleureuse et communicative retranscrite à l’image par Léo Mazzoni.

Il n'oublie pas de faire un détour par Paris, devant l'emblématique Tour Eiffel, toujours accompagné des siens.

Entraînant et entêtant, "Dans la zone" nous donne à tous l'envie de repartir en vacances entre amis.

Découvrez le nouveau clip "Dans la zone" de L'Algéricain dès maintenant sur Générations !