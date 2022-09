La protégée du légendaire Calbo d'Ärsenik fonce sur l’autoroute du succès !

Lora Yeniche nous balance le clip de "Manny". Réalisé par Jim Motion, la belle chanteuse nous envoie un titre dansant et malicieux qui souligne l'importance de sa communauté et ses valeurs, où la famille prime sur l'individu. La rappeuse s'inscrit dans l'imaginaire du rap français en y incluant une référence au film "Scarface". En effet, si l'on dérape et ne joue pas dans les règles "ça peut finir en Manny". Le single est extrait de son premier EP "Nés comme ça", qui sortira le 21 octobre 2022.