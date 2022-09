Meesyz s'impose avec le remix de "Last Last"

Elle finira "à la première place" !

Meesyz est une rappeuse d’origine ivoirienne de 20 ans. Elle vient de Belleville à Paris, quartier où elle a grandi. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours aimé diversifier ses arts en chantant, dansant, et aujourd'hui elle s'impose sur la scène avec le remix de "Last Last". Un pari risqué mais réussi ! La jolie Meesyz réalise plus d’un million de vues sur Tik Tok et plus de 80 000 vues sur YouTube avec le clip de son remix. Ses objectifs sont de marquer les esprits, d’inspirer des gens et de devenir une figure féminine emblématique du rap et de la musique en France et partout ailleurs, et pour l'instant la belle chanteuse est bien partie !