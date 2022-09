Un duo inédit !

Extrait du dernier album de NAV "Demons protected by angels", "Lost me" mets en vedette le chanteur accompagné de RealestK. Dans le clip noir et blanc, les deux se lamentent sur une rupture. Dans "Demons Protected By Angels", vous pourrez retrouver Travis Scott, Lil Baby, Future, Gunna, Lil Durk, Lil Uzi Vert, Bryson Tiller, Don Toliver et Babyface Ray.