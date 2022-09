EST Gee en mode gang avec Future dans "Shoot It Myself"

Ce prochain album s'annonce très lourd.

EST Gee s'apprête à frapper fort une fois plus dans le game du gansgta rap. L'artiste de Louisville, signé sur le label de Yo Gotti, va dévoiler le 16 septembre un album qui s'appelle "I Never Felt Nun" et sur lequel on va retrouver de gros artistes comme Jeezy, MGK, Bryson Tiller, Jack Harlow, mais aussi Future. L'actuel king d'Atlanta est venu prêter main forte à EST Gee pour le morceau très gangsta "I Shoot It Myself", dont le clip a été dévoilé cette semaine. Un clip avec des grosses paires de fesses et des belles liasses au programme, on valide et vous ?