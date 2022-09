DJ Khaled avec Jadakiss pour "Jadakiss Interlude"

Encore une connexion incroyable signée DJ Khaled.

On peut reprocher beaucoup de choses à DJ Khaled, son côté un peu exubérant, le fait qu'il s'appelle DJ alors qu'il aurait réellement fait peu de beats. Mais on est forcé de lui reconnaître une chose : à chaque nouveau projet, le producteur a un véritable talent pour initier la création de morceaux légendaires, en faisant se rencontrer des artistes et des beatmakers de très gros calibre. Celui qui arrive à réunir Jay-Z, Lil Wayne et RIck Ross, ou encore Eminem et Kanye West, a cette fois appelé Jadakiss, Streetrunner et le producteur français Tarik Azzouz pour le morceau désormais culte "Jadakiss Interlude".

Un morceau extrait de "God Did", l'album de DJ Khaled sorti fin août, dans lequel Jadakiss fait ce qu'il fait le mieux : balancer punchline sur punchline avec une justesse folle et toujours dans une ambiance super street et très new-yorkaise. On valide, et on en redemande ! Et vous?