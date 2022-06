French Montana & Harry Fraud dévoilent "Bricks & Bags", Jadakiss & Benny The Butcher les rejoignent

C'est la dernière ligne droite avant la sortie du projet !

La sortie de l’album commun de French Montana et Harry Fraud "Montega" que tout le monde attend depuis deux semaines maintenant arrive à très grand pas. Le projet qui porte déjà le titre de “RAP ALBUM OF THE YEAR” sera disponible ce vendredi 24 juin.

Le duo de rappeur et beatmaker vient de balancer le troisième extrait de leur opus à venir. Après Babyface Ray, c’est autour de Jadakiss et Benny The Butcher de s’associer aux deux monstres du hip-hop pour un morceau inédit. “Bricks & Bags” arrive juste derrière “Blue Chills” et le featuring “Drive By” sortis quelques jours plus tôt. Le clip est disponible sur YouTube.