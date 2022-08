Un très très gros morceau.

La sortie de l'album de DJ Khaled ce vendredi 26 août est sans doute l'un des événements de l'année. Avec "God Did", l'exubérant habitant de Miami a réuni encore ce qui ce fait de mieux dans le rap actuel. Il n'avait que l'embarras du choix pour sortir un clip et il a choisi le morceau "Big Time" avec Future et Lil Baby. Encore un tube !