Un nouveau drilleur à surveiller.

On sait très bien que la drill n'est pas née en France mais force de constater que les rappeurs hexagonaux ont su apprivoiser ce style au point d'en devenir les meilleurs représentants. La preuve encore une fois avec Saamou Skuu et son titre "Harry Kane". Le jeune artiste est en provenance directe de la Place des fêtes, à Paris et il va falloir sérieusement commencer à se pencher sur son cas...