Un nouveau feat à succès.

Prenez deux artistes événements de 2022 et mettez-les ensemble. Vous obtiendrez forcément un morceau de qualité comme c'est le cas ici avec Fivio Foreign et Jnr Choi et le titre "AMUSED". Les deux rappeurs s'étaient déjà rassemblés pour le remix du hit de Choi, "To the Moon".