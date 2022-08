De quoi passer un bon moment.

Si août n'est pas le moins favorable à sortir les ballades les plus cools, les paysages les plus incroyables et les images les plus dépaysantes, ça ne sert plus à rien. Alors, AM La Scampia et Guy2bezbar se sont mis en mode "Gangsta Luv", évidemment. Franchement, ça tombe à pic.