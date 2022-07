Stavo balance "Septantos"

Un morceau puissant !

Stavo, membre du groupe 13 Block, sort "Septantos". Un morceau lourd et fort, accompagné d'un clip réalisé par Hustler Game. Eté comme hiver, Stavo ne s'arrête jamais. Après "3 Quarts" et "Haut risque" le rappeur est de retour et c'est chaud !