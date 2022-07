Le prince de la jersey continue son ascension !

Après avoir offert l’hymne au mouvement Jersey Club en France avec le titre « Sabor » qui compte plus de 3 millions de streams, Kerchak est de retour aujourd'hui avec "Beuh R". Présent vendredi dernier à la Yard au Point Fort d'Aubervilliers, et invité surprise de Frenetik au festival Lollapalooza, le jeune rappeur a prouvé qu'il assure autant en studio que sur scène, pour le plus grand plaisir de son public. On vous laisse découvrir "Beuh R", une nouvelle dinguerie !