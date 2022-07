Extrait de son EP "Relations Saison 1"

Still Fresh balance un nouvel extrait de son EP "Relations Saison 1", avec le clip de "Relations". On le retrouve dans une ambiance intimiste, au travers d'images réalisées par Steven Norel. Le rappeur se confie sur les relations autour de lui, il parle d'amour et d'amitié, un sujet qu'il connait bien. On a hâte de découvrir la suite de ses projets !