RK appelle Koba la D pour un gros "AQUA"

Sur une prod de Flem et Shuriken Music.

Grosse connexion entre deux poids lourds du game actuel en cette fin de semaine : RK a appelé Koba La D en renfort, pour leur troisième collaboration officiellement sortie. Le morceau s'appelle "Aqua", et sera probablement présent sur le prochain album de RK qui ne devrait pas tarder à sortir. Le rappeur du 77 n'a rien perdu de son aisance au micro, Koba est toujours aussi fou, la prod est signée Flem et Shuriken Music, bref, on a tous les ingrédients réunis pour que ce sont soit un banger. Si vous ajoutez à ça le clip bien ensoleillé, on obtient un morceau qui risque de bien tourner cet été !