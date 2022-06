Spoiler alert : hit de l'été en puissance !

Le Big Dadi est de retour ! Sans aucun doute, c'est un des hits de l'été 2022 qui se dévoile avec ce nouveau clip, aux côtés de Dj Bens, de Kofs et de RK. Le prince de la Castellane revient avec le titre "Dans la cité", sur un sample d'Alan Stivell, déjà repris par le groupe Manau en 98. Quadruple connexion pour un banger estival qui donne une vision positive et légère de la vie en quartier, et c'est tout ce qu'on veut pour cet été !