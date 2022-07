Sasso la récupère comme Casemiro !

Le jeune prodige lyonnais de retour

Après les deux premiers volumes de ses projets Enfant de la Rue, des cartes de visites pour le jeune talent qui s'exporte de plus en plus en dehors des frontières lyonnaises d'où il est issu, Sasso revient pour l'été avec "Casemiro", premier single du prochain projet de l'artiste, qui sera sans surprise le torisième volume d'Enfant de la Rue. Toujours aussi déterminé, Sasso continue de prouver à chaque couplet quil a grandi en baignant complètement dans le rap, et envoie ses meilleures phases sans focer sur une prod type Jul que le rappeur découpe sans le moindre effort. Qu'il la récupère, la distribue ou la soulève plusieurs fois, ce que Sasso fait, il le fait comme "Casemiro" !