Rsko et Tiakola sortent "Palavé"

Extrait de son album "LMDB"

Rsko balance "Palavé" en feat avec Tiakola, à l'occasion de la sortie de son album "LMDB". Un clip tourné dans son quartier du Bois L'Abbé à Champigny-sur-Marne et réalisé par No Colors Film, où on retrouve les rappeurs entourés de belles voitures.