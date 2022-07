Premier extrait de son prochain album.

Le rappeur emblématique est de retour avec un gros projet. I.K balance "Dans le thème", et c'est chaud ! Le clip, réalisé par Paul Maillot met en images le premier extrait du prochain album du rappeur intitulé "REVES DE RUE 2 LE CHARBON". Le projet sera disponible le 30 septembre prochain mais en attendant on vous laisse apprécier les images de ce morceau inédit et vous mettre vous aussi "Dans le thème" !