Diddy : une consommation de drogue excessive, dénoncée par son producteur

Le producteur de Diddy, Stevie J, vient tout juste de dévoiler une conversation qu’il aurait eue avec l’artiste, dénonçant sa consommation excessive de drogues.

Stevie J a toujours été très proche de Diddy. Aujourd’hui, il dévoile donc une conversation qu’il aurait eue avec le rappeur. En effet, peu de temps après la révélation d’images choquantes, montrant Diddy agresser physiquement sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura, Stevie J l’aurait contacté pour avoir des explications. Interviewé par TMZ, dans le cadre du documentaire The Downfall of Diddy : Inside the Freak-Offs, qui devrait sortir prochainement, le producteur et ami proche de Sean Combs n’a pas hésité à faire certaines confidences. Ce dernier a d’ailleurs été extrêmement choqué par la violence des images. Il raconte :

“Après avoir vu cette vidéo, je suis allé voir Diddy à Miami, et nous avons eu une conversation à ce propos. Je lui ai fait savoir à quel point ce qu’il avait fait m’avait affecté. Je n’arrivais pas à comprendre comment il avait pu en arriver là. Je l’ai regardé dans les yeux en prononçant ces mots : ‘Tu étais l’un de mes héros. En faisant une telle chose, tu m’as fait beaucoup de mal’”.

Il ajoute :

“C’était un moment très émouvant. Diddy était dévasté par le fait que ces images soient sorties dans la presse. Il ne cessait de répéter : ‘Mes filles et ma mère vont voir ça’”.

Mais Diddy était-il plus choqué par le fait d’avoir agressé Cassie Ventura, ou par le fait que cette agression ait été rendue publique ? Pour Stevie J, tout cela a été terrible pour l’artiste :

“Je pense qu’il était brisé par la situation dans son ensemble. Ce qu’il a fait sur cette vidéo, c’était le pire moment de sa vie, et il était très difficile pour lui de revivre cette situation en boucle. Qui aimerait se voir frapper sur une femme dans une vidéo ? Je pense que cela aurait détruit chacun d’entre-nous”.

Enfin, Stevie J affirme :

“Je sais qu’il était dans une très mauvaise passe. Il me l’avait confié. À cette période, il consommait énormément de drogues”.

Néanmoins, ces informations n’excusent en aucun cas la violence des faits.

Des excuses qui aujourd’hui sonnent faux

Lorsque Cassie Ventura avait accusé Diddy d’agression sexuelle et de trafic sexuel l’an dernier, le rappeur avait nié avoir déjà été violent envers la jeune femme. Mais après la diffusion des images, l’artiste n’avait pas eu d’autres choix que de s’excuser publiquement. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram et supprimée depuis, Diddy exprimait ses profonds regrets. Il expliquait, sur un ton très solennel : “C’est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois, il faut le faire. J’ai touché le fond, mais je ne me trouve aucune excuse”. Désormais incarcéré à la prison de Brooklyn, à New York, Combs est accusé de trafic sexuel et d’extorsion, avec plus de 100 victimes à son actif. Ce sont justement les accusations de son ex-compagne, Cassie, qui ont ouvert la voie à une dénonciation massive. Aujourd’hui, les excuses prononcées par Diddy sonnent donc bien faux !