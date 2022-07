Calibrés pour l'été !

Mary J Blige et Fabolous amènent leur vibe new yorkaise jusqu'à un paradis tropical dans leur nouveau single vidéo, le clip du doux et réussi "Come See About Me". Il y a des légendes qui ne vieillissent pas, et des ambiances dont on ne se lassera jamais, et cette nouvelle collaboration entre Fabolous et Mary J Blige ne déroge pas à la règle !