Premier extrait de son projet "TPLG"

Le rappeur marseillais démarre fort ! 2022 c'est son année et on l'a bien compris. Après "Brr" et Signature", Derk106 revient avec "A$ap Rihanna". L'artiste sort enfin un nouveau projet, parfait pour l'été. Vous avez pu également le retrouver fin avril dans le "A La Demande Générale Show", sur Générations avec DJ Myst !