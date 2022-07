Fanicko et Elow'n sont des "Môgos Puissants" !

Découvrez le dernier clip de Fanicko : Môgos Puissants Ft. Elow'n

LES « MÔGÔS PUISSANTS » SONT À L’HONNEUR !

Pendant que sa tournée européenne bat son plein, le sociétaire du label Blue Diamond tient à nouveau ses fans en haleine avec une collaboration XXL électrique qui est dès lors déjà disponible.

Ambiance chaude et rythmée, des pas de danse à la Doug Saga avec des billets de banques (boucan). Tout frais et stylés, les « Môgôs puissants » sont plus que motivés pour faire parler d’eux en mode « Relaxe » avec montre « Rolex » en main. Et si vous le repérez, il faut simplement « appeler son Nom ». Le genre de Môgôs qui est prêt à dépenser pour le fun et quand il donne, « il ne peut plus jamais reprendre ».

Sur le beat de Shado Chris, habillé par Rocard Yapo, ce beau clip réalisé par Steven Awuku est une merveille pour la vue. Rappelons qu’il y a a plus de six mois, l’artiste nous servait le hit « Le beau des beaux » qui cumule jusqu’ici plus de 3 millions de vues sur Youtube, un titre qui fait l’unanimité. D’aucuns se demandent si « Môgôs puissants » serait-il la suite de cette belle chanson qui met en valeur les « Tontons des Tontons »aimables et pleins aux as...

Cette tuerie est à consommer sans modération.

Pour l’heure, Fanicko, dans le cadre de sa tournée européenne sera en prestation à Bruxelles ce 24 juin.