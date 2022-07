Un hommage à la berceuse marocaine.

31DI3Z est de retour aujourd'hui avec "Nini Ya Momo". Un clin d'oeil à la berceuse marocaine traditionnelle, chantée par les mères et les grands-mères à leurs enfants et petits-enfants. On retrouve l'artiste dans un clip tourné à Marrakech, au sud du Maroc. Un morceau tout entier dédié à la liberté, aux plaisirs simples, un morceau plein de vie, l’un de ceux que l’on écoute pour surmonter la grisaille du réel.