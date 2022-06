Al Berry est au "Sommet" !

Extrait de "Bleu Roi Part. 4" disponible !

Al Berry est de retour aujourd'hui avec un nouveau clip intitulé "Sommet". Le jeune rappeur frappe fort encore une fois avec un clip réalisé en plein festival à Mitry-Mory.

"Sommet" est filmé en plan-séquence et nous montre qu'Al Berry est bien plus qu'un rappeur : c'est aussi un vrai showman. L'occasion pour nous de le découvrir autrement, et de s'ambiancer à ses côtés.

"Sommet" est extrait de la partie 4 de "Bleu Roi", premier projet de l'artiste, disponible sur toutes les plateformes. Un démarrage en force pour le rappeur, on a hâte de voir la suite ! En attendant on vous laisse apprécier le clip et vous envoler au "Sommet".