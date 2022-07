Guwop et Lil Baby réunis sur "All Dz Chains"

Deux mastodontes sur une même prod : banger en approche !

Comment aller contre le sens du vent ? Gucci est quasiment le créateur de la trap music, ou fait en tout cas partie sans doute des fondateurs de ce mouvement qui a dominé le rap mondial pendant près de dix ans. Originaire d'Atlanta bien sûr, où il a continué bien longtemps à faire la pluie et le beau temps (rappelons que c'est Gucci Mane qui a découvert, signé et lancé les Migos, pour ne citer que l'exemple le plus révélateur). Mais avec l'explosion de la scène trap de ATL City, porté bien sûr par une nouvelle génération d'artistes comme Future, Young Thug, ou aujourd'hui Gunna et Lil Baby, Gucci qui prend toujours une place capitale dans l'histoire de ce mouvement a pris un léger pas de recul par rapport au game. Toujours ultra productif, avec à son actif des projets dévoilés chaque année, Guwop continue de régaler à chaque nouvelle galette, et il se devait de faire une collaboration avec l'un des rappeurs les plus attendus de l'été, Lil Baby. Sur "All Dz Chains", les deux artistes rappent leur suprématie commerciale et artistique avec autant d'insolence que de bonnes raisons de le faire, et nous offrent en plus le visuel de ce master piece. Iss' Guwop !