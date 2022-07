Capella Grey et Ty Dolla $ign réunis : l'été est bien entamé !

Les deux artistes réunis sur "O. T"

Du Bronx à L.A ! Avec le visuel de "O.T", Capella Grey fait voyager son timbre de crooner et sa bonne vibe jusqu'aux bouts des États-Unis, avec Ty Dolla $ign à Los Angeles ici sur ce clip. Lumineux et léger, le clip nous abreuve de bonne humeur et de liberté, Ty Dolla et Capella profitant à plein poumons de la vie et des bonheurs qu'elle apporte. Seuls ou très bien accompagnés, les deux artistes envoient leurs meilleures phases et leurs meilleures mélodies sur la prod bounce de ce single qui va régaler les amateurs de sonorités West Coast. À découvrir dès maintenant sur Generations !