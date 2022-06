Vald dévoile l'intégralité du couplet de son feat avec Bigflo et Oli

Vald balance la version longue de son feat avec les deux frères.

Le rappeur Vald a récemment publié sur twitter la version complète de son couplet du feat avec Bigflo et Oli sur leur album "Les autres c'est nous" :

"Pour les fans de « Fan » les plus gourmands"

Le couplet durant un peu plus de deux minutes, le rappeur avait visiblement légèrement dépassé le calibrage, obligeant les rappeurs à ne garder que les premières mesures du son. Dans ce couplet qui ressemble plus à un morceau, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois alterne les flows et conclut le couplet avec quelque chose de plus introspectif en rapport avec sa communauté.

Quant aux premières mesures, on retrouve un Vald qui taquine les rappeurs toulousains sur l'histoire du feat refusé par Orelsan, artiste qui a accepté un feat sur son dernier album "V".