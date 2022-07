Le rappeur américain balance le clip du deuxième titre de son dernier album.

A l'occasion du lancement de la version Deluxe de son dernier album "Montega" sorti le 24 juin en collaboration avec Harry Fraud, French Montana balance le clip du deuxième titre de l'album, intitulé "Rushmore Pack". Composé désormais de 14 titres, Le rappeur et le producteur ont décidé d'inviter de beaux noms comme Babyface Ray, EST Gee, Rick Ross, Jadakiss et Benny the Butcher, Quavo, Chinx ainsi que Fleurie.