Le phénomène lyonnais est de retour.

La région lyonnaise continue d'envoyer ses talents conquérir le game français. Cet été, c'est La Famax qui a prévu de tout plier avec un nouvel album, "Tout pour la Mif", attendu pour le 1er juillet prochain. Plus que quelques jours avant la sortie du projet donc, et en attendant l'artiste a choisi de nous dévoiler un extrait en clip pour nous faire patienter. Il s'agit du titre "Ghetto Comportement", un morceau calibré pour l'été, on vous laisse checker ça !